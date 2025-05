ARCHOS : ARCHOS : Offre d'acquisition de 100% des actions de O2I Ingénierie

Igny 27 mai 2025 - O2i Ingénierie, créée en 1989, filiale du groupe Prologue, est spécialisée dans la transformation digitale, le déploiement et la maintenance de systèmes d'information comprenant l'hébergement sécurisé, la messagerie, la sauvegarde et le monitoring pour ses clients institutionnels, grands Comptes et PME.

1er intégrateur professionnel certifié Apple Business Services, Gold Partner Jamf (gestion de flottes Apple), O2i est également « Microsoft Certified Solution Provider Partner » et intégrateur de solutions de cyber sécurité réalisant un volant d'affaires annuel supérieur à 11M€, structure rentable et non endettée.

La convergence des activités de O2i positionnera le Groupe comme un acteur unique dans la transformation digitale, à même de répondre aux enjeux de ses clients institutionnels et industriels dans la gestion de leurs flottes de produits et de leurs technologies mobiles.

Cette acquisition permettra au Groupe ARCHOS de renforcer ses activités de service vers les entreprises et la défense et de viser une hyper croissance de l'ordre de 100% en 2025, soit un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 60 M€.

Des complémentarités à tous les niveaux :

Un portefeuille clients et solutions enrichi

O2i permettra à ARCHOS, Logic Instrument et Elexo de proposer les services de transformation digitale à leurs partenaires, ministères, intégrateurs et grands groupes industriels européens.

Logic Instrument et Elexo par ailleurs proposeront leurs solutions mobiles aux clients d'O2i pour le renouvellement de leur flotte.

Expertises

Dans un métier où l'expertise produit et l'analyse des cahiers des charges sont des atouts primordiaux, ARCHOS, Logic Instrument et Elexo disposeront d'une brique supplémentaire grâce à l'expertise d'O2i et ainsi conjugueront les meilleurs talents pour répondre aux besoins des grands comptes et à la complexité des solutions demandées.

« La création d'un intégrateur français, spécialiste des solutions mobiles et disposant d'une équipe experte d'ingénieurs capables d'installer sur site des flottes de matériel et solutions en intelligence artificielle répond parfaitement à la demande des grands comptes et des ministères dans un marché très dynamique où la technologie s'adapte au terrain. » souligne Loïc Poirier, Président Directeur Général du groupe.

Calendrier de l'opération

ARCHOS a signé ce jour une promesse d'acquisition ferme de 100% des actions de O2i Ingénierie. La transaction (0,3M€) reste soumise à la consultation des instances représentatives du personnel de Prologue, à l'accord et à la signature de la documentation définitive et devrait être finalisée au 1 Juillet 2025.

Perspectives

Cette nouvelle acquisition permet une accélération forte de la transformation du groupe.

Désormais, l'offre professionnelle conjuguera une offre riche en équipements de solutions mobiles, une équipe d'experts pour l'implémentation en multi sites et la maîtrise complète des systèmes Apple, Google et Microsoft et cybersécurité. Également, O2i ajoutera à son offre l'intégration de modules d'IA et de cybersécurité.

Le Groupe vise une forte croissance organique en 2026 et n'exclut pas des acquisitions pour compléter son offre et atteindre 100M€ en 2027.

