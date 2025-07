ARCHOS : ARCHOS : forte croissance du chiffre d'affaires de 27% pour le 1er semestre 2025

Paris le 17 juillet 2025 – ARCHOS annonce un chiffre d'affaires pour le premier semestre 2025 de 21 M€ soit une croissance de 27 % par rapport au 1 er semestre 2024.

Cette croissance soutenue s'explique pour moitié par l'entrée dans le périmètre du groupe ARCHOS d'Artic Distribution pour 0,5 M€ (acquise début janvier 2025) et de Glacier Computer LLC pour 1,8 M€ (acquise fin mars 2025), le solde résultant de la croissance organique.

Chiffre d'affaires consolidé du groupe ARCHOS (non audité) sur le premier semestre 2025 :

En M € S1 2025 S1 2024 Variation Var en % ARCHOS 21,0 16,5 4,5 27%

Le contrat MASTOC avec la DIRISI/DGA, notifié à Elexo le 17 février 2025, porte sur la fourniture de solutions mobiles durcies et représente une enveloppe maximale de 75 millions d'euros sur 30 mois . Toutefois, en raison des discussions budgétaires en cours au niveau européen sur les dépenses de défense, une partie significative de l'exécution de ce contrat sera vraisemblablement décalée sur 2026 et 2027.

Perspectives et feuille de route

L'acquisition d'O2i Ingénierie par ARCHOS au 1 er juillet 2025 représente une avancée stratégique majeure pour le groupe, renforçant sa position comme acteur de référence dans la transformation numérique. Grâce à l'expertise d'O2i dans l'hébergement sécurisé, la messagerie, la gestion de flottes Apple et la cybersécurité, ARCHOS étoffe son offre avec une palette technologique complète, agnostique et personnalisable, intégrant les environnements Android, Microsoft et Apple. Cette synergie permettra au groupe ARCHOS d'offrir des solutions sur mesure à forte valeur ajoutée, en particulier pour les clients industriels et du secteur de la défense.

De plus dans le prolongement de sa stratégie de participer au renforcement de la souveraineté technologique, le groupe a signé en juillet 2025 un partenariat stratégique avec Eurotempest, acteur européen de référence dans les équipements certifiés TEMPEST. Cette technologie vise à protéger les équipements électroniques contre les fuites d'informations électromagnétiques, et est essentielle dans les environnements sensibles tels que la défense, le renseignement ou les infrastructures critiques.

Pour mettre en œuvre ce partenariat stratégique, Elexo, filiale de Logic Instrument, ouvrira une usine de 2200 m² en Essonne au début du 2 ème trimestre 2026.

Ce projet bénéficie du soutien de l'État et un prêt stratégique de 1M€ au travers de la DGA / BPI-Definvest a été accordé (dont 50% par le CIC) afin d'installer les équipements accrédités en test de radio fréquence. Il ambitionne de répondre à un marché national estimé à plus de 50 M€ par an.

Le groupe ARCHOS confirme son ambition d'accélérer encore plus sa croissance au second semestre et d'essayer d'atteindre un chiffre d'affaires proche de 60M€ en 2025 et de délivrer une rentabilité en nette amélioration.

Les résultats du premier semestre du groupe ARCHOS seront publiés le 7 Aout 2025.

Contact

Loïc POIRIER – PDG – poirier@archos.com

A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B et la Défense. Désormais, ARCHOS opère sur 3 piliers : La défense et l'industrie en solutions mobiles, l'électronique grand public et la santé. Société française regroupant de nombreuses filiales, LOGIC INSTRUMENT, ELEXO, GLACIER COMPUTER, ARTIC, O2i ingénierie, Poladerme, Dextrain, Domisanté, le groupe est coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR0014007XT1. www.archos.com