ARCHOS : ARCHOS et HCN Navigator annoncent un partenariat stratégique pour équiper 19 000 chambres d'hôtel aux États-Unis d'ici la fin du premier semestre 2025

Paris, le 23 octobre 2024 – ARCHOS, leader dans le développement de tablettes et d'appareils connectés, et HCN Navigator, entreprise spécialisée dans les solutions technologiques pour l'hôtellerie, sont fiers d'annoncer leur partenariat stratégique. Ce partenariat vise à équiper les hôtels américains avec de consoles interactives avec dock spécialement conçues pour améliorer l'expérience client.

10 000 consoles ARCHOS ont déjà été déployées dans des chambres d'hôtel à travers les États-Unis, l'objectif est d'atteindre 19 000 chambres au total d'ici la fin du premier semestre 2025. Ces appareils offriront aux clients une multitude de services, allant de la gestion de leur séjour à l'accès à des informations et services locaux, tout en permettant aux hôtels de fournir une expérience sur mesure, connectée et fluide.

ARCHOS, reconnu pour la fiabilité et la flexibilité de ses produits, mettra à disposition de HCN Navigator des consoles interactives -et leur dock- robustes et performantes, adaptées aux besoins spécifiques de l'industrie hôtelière. Ce dispositif sera le cœur du programme de communication client de HCN Navigator, permettant aux hôtels de proposer une interface intuitive pour consulter les informations sur les services de l'hôtel, commander des prestations, ou encore profiter de contenus multimédias. La tablette pourra également servir de télécommande pour gérer l'équipement de la chambre d'hôtel comme l'éclairage, les objets connectés et l'écran plat.

« ARCHOS a collaboré étroitement avec les designers HCN et pour concevoir et développer la solution parfaite pour nos clients du secteur de l'hôtellerie. Nous sommes fiers et reconnaissants d'avoir un partenariat véritablement solide et dévoué avec ARCHOS », déclare Richard Carruthers, directeur des opérations de HCN Navigator. « Notre objectif est d'équiper au moins 100 000 chambres dans les deux années à venir »

« Nous sommes ravis de ce partenariat avec HCN Navigator qui s'inscrit dans notre stratégie de fournir des solutions innovantes adaptées à des marchés spécifiques, tout en assurant la meilleure qualité possible pour nos utilisateurs finaux, » déclare Loïc Poirier, Président Directeur Général d'ARCHOS. « Cette collaboration met en avant notre savoir-faire dans le domaine des tablettes connectées et prouve la capacité de nos produits à transformer l'expérience utilisateur dans l'hôtellerie. »

Pour HCN Navigator, ce partenariat avec ARCHOS s'inscrit dans la volonté de moderniser l'offre hôtelière et de rendre l'expérience de séjour plus interactive et agréable. « Nous cherchons constamment à innover dans le secteur hôtelier, et la flexibilité et la qualité des consoles interactives ARCHOS offrent une plateforme idéale pour déployer nos solutions de communication et de services, » commente Kevin Bidner, CEO de HCN Navigator.

Le déploiement des consoles interactives et leur dock dans 19 000 chambres devrait être achevé d'ici la fin du premier semestre 2025, avec un impact significatif sur la satisfaction et l'engagement des clients des hôtels partenaires aux États-Unis.

Contact

Bénédicte ERNOULT – Directrice Marketing : ernoult@archos.com

A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B avec sa filiale LOGIC INSTRUMENT et Elexo. La marque française a ainsi été la première à proposer des tablettes Google Android en 2009. ARCHOS a lancé en 2021 une division MedTech, Medical Devices Venture, qui regroupe plusieurs start-up. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR001400K061. www.archos.com