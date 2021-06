ARCHOS : ARCHOS - Création de la société Medical Devices Venture (MDV)

Paris, le 2 juin 2021 - ARCHOS annonce le lancement d'une nouvelle société Medical Devices Venture - MDV.



MDV est une structure holding qui va développer un portefeuille de participations dans le domaine des nouvelles technologies de santé. MDV s'appuie sur les compétences du Groupe ARCHOS dans l'industrialisation de produits électroniques (marchés grand public et marchés professionnels avec les compétences de Logic Instrument). Elle prend des participations majoritaires dans de nouvelles sociétés créées en collaboration avec les SATT (Société d'Accélération de Transfert de Technologie) et les chercheurs inventeurs de technologies nouvelles.

Les SATT ont pour vocation de valoriser les travaux de recherche français au travers de la mise en place de programmes de maturation visant à transformer des idées en propriété intellectuelle. Ces programmes de maturation servent à financer des développements de prototypes et d'études cliniques permettant de valider les performances et les apports des inventions des chercheurs.

ARCHOS apporte son savoir-faire industriel, son expérience de lancement de produits et son réseau afin d'accompagner ces structures dans le développement de leurs solutions.

Un marché porteur attirant les fonds d'investissements

Le marché de la « Med Tech » représente un chiffre d'affaires de 500 milliards de dollars dans le monde - dont 70 % en Europe + USA. Il est en croissance d'environ 5% par an. Il est porté par une perspective d'amélioration de la santé, de la qualité des soins et de leur efficacité (anticipation, prévention) et de plus en plus soutenu par les Etats qui ont pris conscience de l'importance de l'innovation dans le domaine médical pour améliorer l'efficacité des dépenses de santé en général.

Le secteur est financé à hauteur de 9 Md € en Europe en 2020 par les fonds d'investissement attirés par les différenciants suivants :

Les innovations sont le plus souvent adressables à un marché mondial.

Les politiques gouvernementales favorables aux innovations améliorant l'efficacité des programmes de soins.

Les grands groupes opérant sur le secteur sont engagés dans une stratégie d'acquisition forte afin de soutenir leur croissance et leur permettre de proposer un catalogue de produits et service attractif et à la pointe de l'innovation en complément de leurs efforts de R&D internes.

DEXTRAIN : une première société dans le domaine de la neuro-rééducation

Le premier investissement de MDV est DEXTRAIN, qui développe des produits issus d'une recherche innovante menée à l'Institut de Psychiatrie et de Neuroscience de Paris (Inserm U1266, Université de Paris) et portant sur les dispositifs visant à améliorer l'indépendance et la qualité de vie de nombreux patients après un accident vasculaire cérébral (AVC), et proposera également un protocole clinique sur solutions mobiles pour les patients atteints de maladies neurodégénératives.

Dans le monde on estime à environ 11 millions le nombre des personnes ayant survécu à un AVC. Parmi elles, environ 60% gardent des séquelles neurologiques plus ou moins importantes sous forme de déficit moteur, de troubles du langage, de troubles sensitifs ou visuels pour ne citer que les plus fréquents.

Les dispositifs développés par DEXTRAIN fournissent une analyse unique de la finesse de la dextérité manuelle, souvent impactée chez les patients ayant subi un AVC.

De nombreuses autres affections neurologiques peuvent entraîner une altération de la dextérité manuelle (par exemple, la sclérose en plaques, les lésions cérébrales traumatiques, la maladie de Parkinson). Malgré le développement de robots d'entraînement pour les mouvements proximaux du bras et de l'épaule, les outils d'entraînement spécifiques à la dextérité font encore défaut aux soignants et aux patients.

DEXTRAIN développe actuellement deux produits :

Le Dextrain Manipulandum associe une mesure ultra précise de la force des doigts à des tâches spécifiques inspirées des neurosciences, permettant une caractérisation multidimensionnelle sans équivalent de la dextérité manuelle. Cette nouvelle technologie a été conçue pour améliorer le traitement des patients souffrant d'un déficit de dextérité manuelle à la suite d'un accident vasculaire cérébral. En effet jusqu'à 50 % des patients ayant survécu à un accident vasculaire cérébral ont un fonctionnement de la main et des doigts altéré. Ce déficit limite l'autonomie au quotidien et a un impact lourd sur la qualité de vie.L'ergonomie de l'appareil et les exercices ont été améliorés tout au long des projets scientifiques et des tests effectués avec des patients. Des essais en clinique ont été menés pour tester la faisabilité de la plusieurs publications qui ont fourni de nouvelles informations sur les troubles de la dextérité dans les accidents vasculaires cérébraux qui ne sont souvent pas détectés en clinique. Ainsi, par exemple le Dextrain Manipulandum détecte le manque d'indépendance des doigts (non détectée en clinique), qui est dommageable pour l'écriture, utiliser le téléphone portable ou boutonner une chemise, etc

"L'avantage du Dextrain Manipulandum est qu'il fournit une évaluation précise et complète de la dextérité et permet également un entraînement ciblé sur le déficit de chaque individu avec des exercices intensifs et motivants.", Pavel Lindberg, co-inventeur et président du conseil scientifique de Dextrain.

Le Dextrain Home Care, une application sur tablette, pour améliorer l'accessibilité à l'évaluation de la dextérité pour le dépistage de troubles de la dextérité et l'entrainement de la dextérité, par exemple, dans la chambre des patients à l'hôpital ou à domicile.

L'objectif est d'offrir des soins continus, en service de rééducation, en cabinet de ville et au domicile des patients maximisant ainsi le potentiel de récupération.

Le dépistage rapide des troubles de la dextérité ouvre également la voie à la détection précoce de maladies neurologiques évolutives telles que les troubles neurodégénératifs (maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson) ou les troubles neurodéveloppementaux tels que la schizophrénie. Les recherches en cours étudient comment le profilage précoce de la dextérité, combiné à une analyse employant le machine learning, peut aider au pronostic et à la prévention du développement de la maladie.

Perspectives de MDV

Au cours du 3ème trimestre 2021, le 2ème investissement de MDV sera dévoilé dans le segment de la dermatologie.

Afin d'accélérer son développement MDV compte préparer son introduction en bourse avant la fin de l'année 2021.

