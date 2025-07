ARCHOS : ARCHOS confirme l'acquisition définitive de O2I Ingénierie

Igny, le 1 er juillet 2025 - Comme annoncé le 27 mai 2025, ARCHOS confirme ce jour la finalisation de l'acquisition d'O2i Ingénierie dans les conditions prévues. Cette acquisition marque une étape importante dans la stratégie de croissance du groupe.

O2i Ingénierie : une équipe d'experts au service de la transformation numérique

Fondée en 1989 et filiale du groupe Prologue, O2i Ingénierie est une entreprise spécialisée dans la transformation digitale, le déploiement et la maintenance de systèmes d'information. Ses services incluent l'hébergement sécurisé, la messagerie, la sauvegarde et le monitoring pour ses clients institutionnels, grands comptes et PME. O2i Ingénierie est également le premier intégrateur professionnel certifié Apple Business Services, Gold Partner Jamf pour la gestion de flottes Apple, et un « Microsoft Certified Solution Provider Partner ».

O2i Ingénierie réalise un volant d'affaires annuel supérieur à 11 millions d'euros, avec une structure rentable et non endettée.

Une synergie stratégique pour le groupe ARCHOS

L'intégration d'O2i Ingénierie au sein du groupe ARCHOS permettra de créer un acteur unique dans la transformation digitale, capable de répondre aux enjeux de ses clients institutionnels et industriels dans la gestion de leurs flottes de produits et technologies mobiles. Cette acquisition renforce la position d'ARCHOS en tant que fournisseur de solutions technologiques complètes et innovantes.

PERSPECTIVES :

Offre d'une gamme complète et agnostique

Le groupe ARCHOS est désormais capable de proposer une palette complète de technologies mobiles, incluant Android, Microsoft et Apple, à tous ses partenaires. Cette diversité technologique permettra de répondre plus efficacement aux besoins variés de ses clients.

Elaboration de solutions sur mesure

Grâce à l'expertise combinée d'ARCHOS et d'O2i Ingénierie, le groupe dispose désormais de toutes les compétences nécessaires pour personnaliser les produits, adapter les suites logicielles, déployer des solutions de gestion de flotte et de cybersécurité, et assurer un suivi de qualité chez les clients grâce à une équipe expérimentée d'ingénieurs et de techniciens en mode projet ou en régie.

Déploiement de solutions en intelligence artificielle par métier

Une nouvelle compétence d'intégration de solutions en intelligence artificielle est en développement, en partenariat avec les leaders de chaque segment de marché. Cette initiative permettra d'offrir des solutions innovantes et adaptées aux besoins spécifiques des clients.

Cette nouvelle acquisition marque une avancée significative dans la stratégie de développement et de transformation du groupe ARCHOS. Elle vise à enrichir et diversifier les services et solutions technologiques proposés et permettra d'apporter aux professionnels une offre riche en équipements de solutions mobiles, une équipe d'experts pour l'implémentation en multi sites et la maîtrise complète des systèmes Apple, Google et Microsoft.

O2i Ingénierie pourra proposer à ses clients une offre intégrant des modules d'IA et de cybersécurité.

La société ARCHOS vise une très forte croissance organique en 2025 et 2026 et n'exclut pas des acquisitions pour compléter son offre et atteindre 100M€ en 2027.

Contact Investisseurs

Loïc Poirier– Président Directeur Général – poirier@archos.com

