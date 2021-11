ARCHOS : ARCHOS annonce un partenariat avec OSSIA

ARCHOS et Ossia s'associent pour commercialiser des objets connectés innovants qui se rechargent sans fil

A la suite des récentes approbations de l'UE et du Royaume-Uni, concernant l'alimentation sans fil par voie hertzienne sans limite de distance, ARCHOS, pionnier de l'électronique grand public, annonce un partenariat avec Ossia pour intégrer le système d'alimentation sans fil Cota® Real à des objets connectés en 2022.



Paris, France – Redmond, Washington, USA- le 16 novembre 2021 – ARCHOS, fabricant français qui conçoit et démocratise des solutions mobiles à forte valeur d'innovation, annonce son partenariat avec Ossia Inc, la société à l'origine de Cota® Real Wireless Power™, technologie brevetée qui délivre de l'énergie par voie hertzienne, à distance, et sans avoir besoin de visibilité directe, pour proposer aux consommateurs des produits alimentés sans fil d'ici 2022.

Ossia innove avec l'alimentation sans fil en supprimant les fils pour la charge, en réduisant ou en éliminant les batteries. Positionnée pour établir une norme mondiale pour l'alimentation sans fil à distance, la technologie Cota d'Ossia sera bientôt disponible dans chaque maison, bureau, voiture, magasin,… permettant de recharger sans fil tous les appareils compatibles sans avoir à se soucier de leur autonomie. Alors que le monde se tourne vers des solutions durables pour leurs besoins électroniques, le système d'alimentation sans fil d'Ossia offre une réduction de l'empreinte carbone en supprimant les câbles et les batteries.

ARCHOS, qui se consacre depuis des années à innover dans le marché de l'électronique grand public portable, proposera des produits utilisés au quotidien, à domicile ou en mobilité, pour lesquels la charge permanente est indispensable.



Les premières solutions pour le déploiement de l'alimentation sans fil seront :

Caméra sans fil d'intérieur : elle pourra être placée discrètement n'importe où dans la maison, sans câble et sans se soucier de la garder chargée.

Station pour mesurer la qualité de l'air et température: elle permettra de connaître la qualité de l'air et la température dans n'importe quelle pièce. Elle restera chargée tout le temps, peu importe si elle est déplacée d'une pièce à l'autre de la maison.

Smart Tracker : Facilement clipsé sur le collier de n'importe quel animal de compagnie ou dans n'importe quel sac, ce tracker sera automatiquement localisé et suffisamment chargé sans fil pour quelques jours d'autonomie.

Smart watch : L'autonomie de la batterie étant la priorité n°1 des utilisateurs, cette montre connectée, équipée de GPS, podomètre, ECG, tension artérielle, qualité du sommeil, SOS, etc., intégrera l'alimentation sans fil et n'aura jamais besoin de se recharger via un câble.



Chaque produit compatible Cota pourra être chargé sans fil, sans intervention de l'utilisateur, sans câbles, batteries ou chargeurs. Le système Cota a été sélectionné par ARCHOS en raison de sa capacité unique à suivre automatiquement un appareil pour envoyer de l'énergie par les ondes RF tout en évitant les personnes et les animaux de compagnie.





ARCHOS et Ossia prévoient de présenter les premiers objets connectés ARCHOS compatibles Cota au CES 2022.

« C'est la première fois que le grand public pourra découvrir la facilité d'utilisation et l'efficacité des appareils alimentés sans fil. », a déclaré Loic Poirier, PDG d'ARCHOS.

« Après de nombreuses recherches, nous sommes convaincus que la solution Cota d'Ossia est la meilleure de sa catégorie et la seule technologie capable de fonctionner de manière sûre et efficace pour les applications IoT. Ce partenariat est une étape importante pour l'électronique grand public, et les produits que nous avons prévu de lancer ne sont qu'un début », a ajouté Loïc Poirier.

ARCHOS a commencé à concevoir une gamme d'objets connectés intégrant la technologie Cota, basés sur le système Cota à 5,8 GHz. L'objectif de commercialisation des produits est prévu en 2022. Les premiers prototypes de ce développement seront disponibles au CES 2022.

« En tant que leader de l'innovation électronique sur le marché européen et au-delà, ARCHOS est un partenaire de travail naturel pour proposer des produits compatibles Cota aux consommateurs », a déclaré Doug Stovall, PDG d'Ossia. « L'innovation des produits, en particulier celle des objets connectés, a été sévèrement limitée par les contraintes des batteries, des chargeurs et des temps d'arrêt de charge. Cota Real Wireless Power est le seul moyen non seulement de réduire notre empreinte environnementale, mais également de permettre la prochaine génération d'objets connectés, ainsi que l'IoT commercial avec ses milliards de capteurs », a ajouté M. Stovall.





A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B avec sa filiale Logic Instrument. La marque française a ainsi été la première à proposer des tablettes Google Android en 2009. Aujourd'hui, ARCHOS conçoit et démocratise des produits à forte valeur d'innovation et a créé en 2021 une division MedTech, Medical Devices Venture, qui va regrouper plusieurs startups. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR0000182479. www.archos.com

A propos d'Ossia

Ossia Inc. est le leader mondial dans le domaine de l'alimentation sans fil. La technologie phare d'Ossia, Cota®, redéfinit la puissance sans fil en fournissant en toute sécurité une énergie ciblée vers des appareils distants. La technologie Cota d'Ossia est une technologie d'antenne intelligente brevetée qui maintient automatiquement plusieurs appareils chargés sans aucune intervention de l'utilisateur et permet un monde sous tension efficace et véritablement sans fil, toujours allumé et toujours connecté. Ossia a son siège social à Redmond, Washington. www.ossia.com.

