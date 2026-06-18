Architect Labs lève 24 millions de dollars pour concurrencer Broadcom et Marvell sur le marché des puces sur mesure

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Max A. Cherney

Architect Labs a annoncé jeudi avoir levé 24 millions de dollars en financement d'amorçage afin de créer une entreprise qui utilisera l'intelligence artificielle pour accélérer et faciliter la conception de puces sur mesure.

Le géant américain des puces Broadcom AVGO.O et son plus petit concurrent Marvell MRVL.O contribuent à la conception de puces d'IA sur mesure et d'autres puces informatiques à usage général pour des entreprises de cloud computing telles qu'Amazon

AMZN.O et Google GOOGL.O , filiale d'Alphabet. Les puces sur mesure conçues par Marvell et Broadcom génèrent des dizaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires et offrent une alternative au matériel puissant de Nvidia NVDA.O .

Architect Labs vise à réduire les coûts et à accélérer ce processus, qui prend actuellement environ deux ans et engendre des centaines de millions de dollars de frais de main-d’œuvre et de recherche et développement.

La société prévoit de cibler les fabricants de puces pour les aider à accélérer le processus de conception, mais aussi les éditeurs de logiciels qui pourraient utiliser des puces sur mesure pour rendre leurs applications plus rapides ou plus efficaces, a déclaré Ebrahim Hussain, cofondateur d’Architect, lors d’un entretien avec Reuters.

« Leur plus grand problème aujourd’hui n’est pas nécessairement l’exécution en arrière-plan ou la disposition », a déclaré M. Hussain. « Leur principale préoccupation est de savoir comment prendre cette charge de travail qu’ils souhaitent proposer au monde, qu’il s’agisse d’IA, de robotique ou de tout autre domaine similaire, et comment construire l'architecture de puces. »

Basée à Palo Alto, en Californie, l’entreprise a été fondée par M. Hussain et Aaditya Subedi et compte environ 18 collaborateurs, répartis entre l’apprentissage automatique et le matériel.

L’objectif, a déclaré M. Subedi, est de rendre la conception de puces aussi accessible que la fabrication de puces l’a été grâce à la société taïwanaise TSMC.

Le tour de table de la société a été mené par Kindred Ventures et a réuni TQ Ventures, Race Capital et Together Fund. Jeff Dean, directeur scientifique de Google DeepMind, ainsi que des dirigeants d’OpenAI et de Nvidia, ont également investi dans la société.