Archer sélectionné pour ses eVTOL aux Etats-Unis sur fond de conflit judiciaire avec Joby
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 10:15

Le constructeur d'eVTOL bénéficie de la sélection de ses partenaires dans trois Etats américains dans le cadre du programme pilote fédéral visant à préparer l'arrivée des taxis aériens. Mais la concurrence gronde entre Archer et Joby Aviation qui ont chacune déposé plainte contre l'autre.

Archer Aviation annonce que ses partenaires au Texas, en Floride et dans l'Etat de New York ont été retenus par le département américain des Transports et la Federal Aviation Administration (FAA) pour participer au programme pilote d'intégration des eVTOL (Electric Vertical Takeoff and Landing). Cette initiative de la Maison Blanche doit faciliter l'introduction sur le marché d'une nouvelle catégorie d'aéronefs, une première depuis près de 80 ans.

Dans ce cadre, Archer collaborera avec le Texas Department of Transportation, le Florida Department of Transportation et la Port Authority of New York and New Jersey pour préparer les premières opérations de son taxi aérien électrique Midnight.

Les premières opérations pilotes pourraient débuter au second semestre 2026, avec la mise en place d'équipes locales, d'infrastructures et de procédures opérationnelles.

Au total, le département américain des Transports et la Federal Aviation Administration (FAA) ont sélectionné 8 projets. Outre Archer, figurent aussi Joby Aviation, BETA Technologies, Electra, Wisk ou Elroy Air.

Les liens entre Joby Aviation et Archer sont tendus. Pour rappel, Joby Aviation avait poursuivi Archer devant un tribunal d'Etat de Californie en novembre dernier pour vol présumé de secrets commerciaux, affirmant qu'Archer avait débauché un employé de Joby qui aurait emporté des informations confidentielles concernant ses stratégies commerciales.

Ce matin, Reuters rapporte qu'Archer a, à son tour, déposé une plainte contre Joby Aviation affirmant que "Joby et/ou ses agents ont frauduleusement classé des milliers de livres de matériaux aéronautiques d'origine chinoise comme des biens de consommation... dans un effort apparent pour échapper aux tarifs douaniers américains et à la surveillance des influences étrangères".

Quelle que soit les issues judiciaires de ces dossiers, Chris Rocheleau, administrateur adjoint de la FAA, indique que les partenariats mis en place permettront "de mieux comprendre comment intégrer les eVTOL de manière sûre et efficace dans le National Airspace System", le système d'espace aérien national américain.

Les projets retenus couvriront 26 Etats et testeront plusieurs cas d'usage : taxis aériens urbains, transport régional de passagers, réseaux logistiques, missions médicales d'urgence, technologies de vol autonome ou encore transport pour le secteur énergétique offshore.

Archer a gagné 4,1% hier à Wall Street. Joby Aviation a fait mieux avec un gain de 5%.

