Archer et Anduril dévoilent une plateforme aérienne autonome destinée aux marchés de la défense et du transport commercial

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Shivansh Tiwary et David Shepardson

Archer Aviation

ACHR.N et la société de technologies de défense Anduril ont dévoilé lundi une plateforme d’aéronef autonome développée conjointement, alors que les start-ups aérospatiales se tournent de plus en plus vers des partenariats permettant de réduire les coûts de développement et d’accélérer la commercialisation.

Cette plateforme, développée conjointement dans le cadre d’un accord conclu en 2024, est conçue pour des applications à la fois commerciales et militaires.

Anduril a présenté lundi, lors du salon aéronautique de Farnborough , la version militaire de cette plateforme, baptisée « Thunder ». Il s’agit d’un hélicoptère d’attaque autonome de groupe 5 destiné à voler aux côtés des appareils d’attaque et d’assaut pilotés actuels et de nouvelle génération.

Adam Goldman, directeur général d’Archer, a déclaré à Reuters que la société avait construit un aéronef très spécifique plutôt que de moderniser un modèle existant.

« Anduril a très bien su identifier les besoins, puis anticiper ces besoins avant même que les programmes ne soient annoncés… Ils ont identifié un besoin, et nous avons construit un aéronef très spécifique pour répondre à ce besoin », a déclaré M. Goldman.

« Lorsqu’on cherche un produit susceptible d’être utilisé à grande échelle dans le domaine de la défense, celui-ci doit généralement être conçu et construit sur mesure pour répondre aux besoins d’un client et d’un cas d’utilisation très spécifiques. »

Archer, surtout connu pour le développement de taxis aériens électriques, prévoit de dévoiler sa version commerciale et d’annoncer les premiers clients commerciaux de la plateforme dans le courant de la semaine, ont indiqué les entreprises.

Les développeurs d’aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux cherchent à s’étendre au-delà des services de taxis aériens urbains, autrefois présentés comme un marché d’un billion de dollars, alors que les retards de certification, les obstacles liés aux infrastructures et les besoins en capitaux considérables pèsent sur le secteur.

Le Thunder s’adresse à « tous ceux qui exploitent des Apache, tous ceux qui exploitent des hélicoptères de reconnaissance armés », a déclaré Shane Arnott, vice-président senior des programmes et de l’ingénierie chez Anduril Industries.

Les entreprises de taxis aériens se tournent également de plus en plus vers la propulsion hybride-électrique pour étendre leur autonomie et améliorer la flexibilité de leurs missions au-delà des courts trajets urbains, dans l’espoir de conquérir des marchés plus vastes et de réduire leurs pertes.

La plateforme Archer-Anduril utilise un groupe motopropulseur hybride-électrique en série et des rotors basculants conçus pour faire varier la vitesse des rotors en fonction des conditions de vol. Elle est capable de prendre en charge des missions telles que des frappes militaires, le transport de fret, la logistique en zone isolée et d’autres opérations à partir de sites difficiles d’accès, ont indiqué les entreprises.

Pour Archer, ce partenariat ouvre la voie aux marchés de la défense et du transport commercial lourd, alors que les perspectives du marché des taxis aériens semblent incertaines.

Les entreprises ont réalisé plusieurs vols d’essai à l’aide d’un prototype grandeur nature, une étape vers la validation des systèmes clés. Le premier vol du Thunder est prévu pour 2027.