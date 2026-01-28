Archer-Daniels-Midland progresse après un accord de 40 millions de dollars avec la SEC concernant des performances sectorielles gonflées

28 janvier - ** Les actions du négociant en céréales Archer-Daniels-Midland ADM.N gagnent 1 % à 68,72 $ avant le marché ** ADM accepte de payer une pénalité civile de 40 millions de dollars pour régler les accusations de la Securities and Exchange Commission des États-Unis selon lesquelles elle aurait gonflé la performance d'un segment commercial clé, a déclaré l'organisme de réglementation en fin de journée mardi

** ADM a conclu un accord sans admettre ni nier aucun acte répréhensible

** La SEC a poursuivi séparément l'ancien directeur financier d'ADM, Vikram Luthar, pour son rôle dans les ajustements frauduleux présumés

** En 2025, ADM a gagné 13,8 %