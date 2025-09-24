 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 820,48
-0,65%
Archer Daniels Midland et Alltech vont créer une co-entreprise dans l'alimentation animale
information fournie par AOF 24/09/2025 à 14:09

(AOF) - Archer Daniels Midland, un spécialiste des solutions innovantes issues de la nature, et Alltech, un leader mondial de l’agriculture, ont annoncé la signature d’un accord définitif pour la création d’une co-entreprise nord-américaine dédiée à l’alimentation animale. Alltech y apportera ses activités Hubbard Feeds (États-Unis) et Masterfeeds (Canada), dont 18 usines américaines d’aliments pour animaux et 15 canadiennes. De son côté, ADM apportera 11 sites de production basés aux États-Unis.

La co-entreprise, dont le lancement est prévu au premier trimestre 2026, sera détenue majoritairement par Alltech.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

ARCHER-DANIELS M
60,710 USD NYSE 0,00%
