Archer-Daniels-Midland dépasse ses estimations de bénéfices pour le troisième trimestre

Archer-Daniels-Midland ADM.N a dépassé mardi les estimations de Wall Street pour son bénéfice ajusté du troisième trimestre , le négociant en céréales ayant bénéficié de marges plus élevées dans son segment nutrition.

La société a affiché un bénéfice ajusté de 92 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne de 85 cents par les analystes, selon les données compilées par LSEG .