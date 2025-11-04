 Aller au contenu principal
Archer-Daniels-Midland dépasse ses estimations de bénéfices pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 12:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Archer-Daniels-Midland ADM.N a dépassé mardi les estimations de Wall Street pour son bénéfice ajusté du troisième trimestre , le négociant en céréales ayant bénéficié de marges plus élevées dans son segment nutrition.

La société a affiché un bénéfice ajusté de 92 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne de 85 cents par les analystes, selon les données compilées par LSEG .

