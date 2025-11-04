 Aller au contenu principal
Archer-Daniels-Midland chute après l'abaissement de ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 12:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions du négociant mondial en céréales Archer-Daniels-Midland ADM.N ont baissé de 8,6 % à 54,94 $ avant le marché

** La société réduit ses prévisions de bénéfices pour l'année entière, citant des marges de trituration plus faibles et un retard dans la politique américaine en matière de biocarburants

** ADM s'attend maintenant à un bénéfice ajusté de 3,25 $ à 3,50 $ par action pour 2025, en baisse par rapport à sa prévision précédente d'environ 4,00 $

** A la dernière clôture, ADM a progressé de ~19% depuis le début de l'année

