Archer Aviation dévoile "Zee", un modèle d'IA dédié à l'aviation

Le constructeur aéronautique entend déployer cette plateforme d'intelligence artificielle auprès de gouvernements, compagnies aériennes et autres partenaires du secteur via des programmes pilotes. L'idée ? Renforcer la sécurité et l'efficacité des vols.

Archer Aviation dévoile Zee, un modèle fondamental d'intelligence artificielle conçu spécifiquement pour l'aviation, qui unifie les données des récepteurs (ADS-B ou Automatic Dependent Surveillance-Broadcast), les communications du contrôle aérien, les cartes, l'état des aéronefs, le relief et les données météorologiques.

Entraîné sur des données opérationnelles réelles collectées via un réseau mondial de plus de 6 000 récepteurs ADS-B, Zee peut fonctionner aussi bien hors ligne sur l'appareil que sur des serveurs. La société indique que cette technologie est destinée à des applications allant des taxis aériens et drones aux compagnies aériennes et à la gestion du trafic aérien.

Archer est en discussion avec des gouvernements, des compagnies aériennes et d'autres partenaires pour un premier déploiement dans le cadre de programmes pilotes, notamment pour les opérations aériennes, la gestion de l'espace aérien et l'assistance aux pilotes, avec l'objectif d'améliorer la sécurité et l'efficacité des vols.

Le titre Archer Aviation est attendu en hausse de 1% à l'ouverture de Wall Street.