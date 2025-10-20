Archer Aviation conclut un accord avec Korean Air pour des taxis aériens eVTOL

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Archer Aviation ACHR.N a déclaré lundi avoir signé un partenariat avec Korean Air

003490.KS pour commercialiser ses taxis aériens électriques en Corée du Sud, avec un achat potentiel de jusqu'à 100 appareils.

L'accord souligne l'intensification de la course entre les développeurs de taxis électriques à décollage et atterrissage verticaux pour obtenir les approbations réglementaires, s'assurer des partenaires aériens et passer des prototypes à un service payant.

Les actions de la société basée à Santa Clara, en Californie, ont augmenté de 6 % dans les premiers échanges aux États-Unis.

Les startups comme les entreprises du secteur aérospatial présentent les courts trajets urbains et les transferts aéroportuaires comme des alternatives plus rapides et moins polluantes aux transports terrestres encombrés, même si le secteur est confronté à des obstacles en matière de certification, à la mise en place d'infrastructures et à des délais incertains pour parvenir à la rentabilité.

Archer a déclaré que l'accord visait le déploiement de son eVTOL Midnight "dans de multiples applications et cas d'utilisation, en commençant par les applications gouvernementales".

L'appareil est conçu pour des vols de 10 à 20 minutes et a effectué le mois dernier une série de vols d'essai de performance, dont deux des vols les plus élevés à ce jour.

Soutenu par Boeing BA.N et Stellantis STLAM.MI , Archer produit six appareils dans deux usines américaines et compte parmi ses clients United Airlines UAL.O et le propriétaire de la compagnie indienne IndiGo INGL.NS .

Archer, qui n'a pas encore réalisé de bénéfices, prévoit une perte d'Ebitda ajusté de 110 à 130 millions de dollars au troisième trimestre, ce qui est supérieur à la perte de 93 millions de dollars enregistrée l'année dernière.

La semaine dernière, Archer a déclaré avoir remporté une offre pour acquérir le portefeuille d'environ 300 brevets de mobilité aérienne avancée de son rival Lilium pour 18 millions d'euros (21 millions de dollars), ce qui porte son propre portefeuille à plus de 1 000 brevets.

(1 $ = 0,8575 euros)