Archer Aviation conclut un accord avec des entités saoudiennes pour développer et tester des taxis aériens électriques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** Les actions du fabricant d'avions électriques Archer Aviation ACHR.N augmentent de 1,2 % à 7,7 $ avant la mise sur le marché

** La société s'associe avec The Helicopter Company (THC) et le promoteur de luxe Red Sea Global pour développer, tester et déployer des avions électriques dans le Royaume

** Six des huit sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" et deux comme "conservée"; leur prévision médiane est de 12,5 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions ont baissé de 22% depuis le début de l'année