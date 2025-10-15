 Aller au contenu principal
Archer Aviation achète le portefeuille de 300 brevets de Lilium pour 21 millions de dollars, les actions bondissent
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 16:45

Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative

La société de taxis aériens Archer Aviation ACHR.N a déclaré mercredi qu'elle avait remporté l'offre d'acquisition du portefeuille d'environ 300 brevets de mobilité aérienne avancée de sa rivale Lilium pour 18 millions d'euros (20,91 millions de dollars), élargissant ainsi son propre portefeuille à plus de 1 000 brevets .

Les actions de la société basée à San Jose, en Californie, ont augmenté d'environ 8,5 % dans les échanges de la matinée.

Le portefeuille de Lilium couvre les systèmes à haute tension, la gestion des batteries, la conception avancée des avions, les commandes de vol, les moteurs électriques, les hélices et les technologies de soufflantes carénées, qui, selon Lilium, pourraientdébloquer de futures avancées dans le domaine des avions de sport légers et de la mobilité aérienne régionale.

Fondé en 2015, le fabricant allemand de taxis aériens Lilium a investi plus de 1,5 milliard de dollars dans la technologie des avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL ) avant de déposer le bilan l'année dernière en raison de problèmes financiers non résolus .

Les lancements commerciaux n'ayant pas encore eu lieu dans plusieurs années, l'industrie de l'eVTOL brûle rapidement ses liquidités , les entreprises continuant à chercher de nouveaux investissements pour maintenir leurs activités.

Les experts du secteur estiment que de nouvelles consolidations pourraient être inévitables, car les entreprises s'efforcent d'obtenir les autorisations réglementaires, de renforcer leurs réseaux de fournisseurs et de commercialiser des aéronefs, en raison de la demande de transports urbains plus rapides et plus propres.

Les entreprises américaines de taxis aériens devraient bénéficier de la pression exercée par Washington pour accélérer le déploiement par le biais de décrets et d'un programme pilote annoncé le mois dernier.

(1 dollar = 0,8607 euro)

Valeurs associées

