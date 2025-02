ArcelorMittal: vers une augmentation de la demande en 2025 information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 09:35









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a déclaré jeudi à l'occasion de la publication de résultats de 4ème trimestre meilleurs que prévu s'attendre à une augmentation de la demande d'acier en 2025, une annonce qui était accueillie favorablement en Bourse.



Le sidérurgiste a dégagé sur les trois derniers mois de l'année un résultat opérationnel (Ebitda) de 1,65 milliard de dollars, contre 1,45 milliard un an plus tôt.



Cette performance dépasse le consensus des analystes compilé par le groupe, qui s'était établi à 1,53 milliard.



Sur l'ensemble de l'exercice 2024, son résultat d'exploitation ressort en baisse à 7,05 milliards de dollars, à comparer avec 8,74 milliards en 2023, mais dépasse là encore le consensus qui le donnait à 6,93 milliards.



'L'année écoulée a été difficile du point de vue de l'économie mondiale, mais malgré cela l'Ebitda par tonne a atteint 130 dollars, un niveau bien au-dessus de la moyenne de cinq ans qui prévalait avant le Covid', a fait remarquer Aditya Mittal, son directeur général.



Non content d'avoir fait mieux que prévu en 2024, ArcelorMittal dit anticiper une réelle hausse de la demande d'acier cette année, la faiblesse des stocks actuels favorisant selon lui l'apparition d'un mouvement de restockage.



Il s'attend ainsi à ce que le consommation mondiale d'acier hors-Chine augmente de 2,5% à 3,5% en 2025 par rapport à l'exercice écoulé.



Ses dépenses d'investissement sont quant à elles attendues entre 4,5 et cinq milliards de dollars cette année, dont 1,4-1,5 milliard consacré à ses projets de croissance stratégique et 300-400 millions à ses initiatives de décarbonation des opérations.



Arcelor, qui s'attend à générer un flux de trésorerie disponible (FCF) en 2025 et au-delà, prévoit par ailleurs de redistribuer au moins 50% de ce surplus post-dividende à ses actionnaires via des rachats d'actions.



Suite à ces annonces, le titre coté à la fois sur Euronext Amsterdam et Euronext Paris grimpait de plus de 3,5% jeudi matin dans les premiers échanges, portant à près de 25% son rebond sur les six derniers mois.





Valeurs associées ARCELORMITTAL 25,49 EUR Euronext Amsterdam +4,64%