ArcelorMittal: sous une résistance vers 29,6E
information fournie par Cercle Finance 11/08/2025 à 11:13
En cas de sortie par le haut, son prochain objectif pourrait être sa résistance moyen terme correspondant aux 32,2E du 6 mars dernier.
Valeurs associées
|28,7000 EUR
|Euronext Amsterdam
|-0,42%
