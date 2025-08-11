 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
ArcelorMittal: sous une résistance vers 29,6E
information fournie par Cercle Finance 11/08/2025 à 11:13

(Zonebourse.com) - ArcelorMittal gravite depuis début mai au sein d'un corridor court terme entre un support vers 26,4E et une résistance vers 29,6E (tutoyée les 10 et 24 juillet).
En cas de sortie par le haut, son prochain objectif pourrait être sa résistance moyen terme correspondant aux 32,2E du 6 mars dernier.

