ArcelorMittal renoue avec les bénéfices

(AOF) - Après une perte nette à hauteur de 2,97 milliards de dollars au quatrième trimestre 2023, ArcelorMittal a renoué avec les bénéfices au premier trimestre 2024 : 938 millions de dollars. L'Ebitda bondit de 34,6% ressortant à 1,96 milliard de dollars sur cette période contre 1,45 milliard au trimestre précédent. Le résultat d'exploitation ressort à 1,07 milliard de dollars après une perte d'exploitation de 1,98 milliard de dollars au quatrième trimestre 2023. En outre, les ventes du sidérurgiste ont augmenté de 11,9% entre le quatrième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024.

Elles s'élèvent à 16,28 milliards de dollars, reflétant une hausse des prix de vente moyens de l'acier (4,8%) et des volumes d'expédition d'acier (1,4%).

Le bénéfice de base par action ordinaire d'ArcelorMittal pour le premier trimestre 2024 était de 1,16 dollar, contre une perte par action ordinaire de 3,57 dollars au quatrième trimestre 2023

"L'amélioration de l'environnement tarifaire, combinée à la reprise des volumes, s'est traduite par des résultats trimestriels plus élevés, qui reflètent désormais la valeur apportée par nos coentreprises", a déclaré le PDG Aditya Mittal, cité dans le communiqué du groupe.

Côté perspectives, le sidérurgiste s'attend "à ce que la demande apparente d'acier hors Chine augmente entre 3 et 4% cette année et nous sommes bien placés pour bénéficier de cette amélioration, bien que le climat économique reste morose", déclare le directeur général d'ArcelorMittal, Aditya Mittal.

La société "reste positive quant aux perspectives de la demande d'acier à moyen et long terme". Elle estime qu'elle est "en position optimale pour mettre en œuvre sa stratégie de croissance et de retour sur investissement".

