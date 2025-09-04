ArcelorMittal réalise un investissement dans Electrified Thermal Solutions
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 12:17
Le Fonds investit dans des entreprises développant des technologies susceptibles de soutenir la décarbonation de la sidérurgie.
Electrified Thermal, une société basée aux États-Unis, a mis au point une technologie qui électrifie la production de chaleur industrielle.
Les briques réfractaires brevetées d'Electrified Thermal sont au coeur de son système de batterie thermique Joule Hive TM (JHTB).
Parallèlement à cet investissement, ArcelorMittal et Electrified Thermal ont signé un protocole d'accord pour explorer des tests de validation technologique sur le site GasLab d'ArcelorMittal.
Irina Gorbounova, responsable du fonds d'innovation XCarb, a déclaré : ' Ils ont fait de bons progrès ces dernières années, et nous investissons à un moment important dans le développement de l'entreprise alors qu'elle cherche à passer à des pilotes à l'échelle commerciale'.
