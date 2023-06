Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal: protocole d'accord avec l'équipementier Snop information fournie par Cercle Finance • 28/06/2023 à 14:20









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce avoir signé avec l'équipementier automobile Snop, un protocole d'accord axé sur le développement durable, à travers notamment l'utilisation des produits XCarb à faibles émissions de carbone du sidérurgiste.



La coopération entre les deux entreprises comprend également un engagement à tester l'utilisation d'Usibor, acier à haute résistance et à faibles émissions de carbone d'ArcelorMittal, dans les pièces automobiles structurelles.



'Des pièces automobiles structurelles à haute résistance, utilisées dans le cadre d'un véhicule, ont déjà été fabriquées par les équipes Snop et ArcelorMittal, les premiers tests des pièces étant en cours', précisent-elles.





Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate -0.57% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam -0.20% ARCELORMITTAL LSE -100.00% ARCELORMITTAL XETRA +0.28% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl -3.19% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe -0.26%