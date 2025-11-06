 Aller au contenu principal
ArcelorMittal, plus forte hausse du CAC 40 à la mi-séance du jeudi 6 novembre 2025-
information fournie par AOF 06/11/2025 à 12:25

(AOF) - ArcelorMittal (+ 4,19% à 33,85 euros)

ArcelorMittal occupe à la fois la première place du CAC 40 et de l'AEX 25. Le titre du groupe sidérurgique bondit ce jeudi après la publication de résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes et l'annonce de perspectives favorables pour l'année 2026. Oddo BHF qualifie cette performance trimestrielle de bonne qualité, soulignant que l'Ebitda ressort à 1,51 milliard de dollars, soit 3% de plus que le consensus. Toutefois, il est en repli de 19% par rapport au trimestre précédent en raison de la baisse saisonnière des expéditions d'acier en Europe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur ArcelorMittal

Points-clés

- Aciériste 1er mondial par la taille de son portefeuille, des mines de fer aux usines de transformation né de la fusion en 2007 du français Arcelor et de l’indien Mittal Steel ;

- Chiffre d’affaires de 62,4 Mds$ ;

- Contribution des 5 grandes activités à la rentabilité d’exploitation : 14% pour les mines, 25% pour les Etats-Unis, 24% pour le Brésil, 22% pour l’Europe et 11 % pour l‘Inde ;

- Ambition :

- reposant sur 4 forces : intégration de la chaîne de valeur, des mines et approvisionnements aux produits finaux, structure décentralisée, gestion active du portefeuille et solidité financière,

- visant l’élargissement du leadership mondial ;

- Capital contrôlé à hauteur de 33,8% par la famille Mittal, le fondateur Lakshmi Mittal présidant le conseil de 9 administrateurs et son fils Aditya Mittal assurant la direction générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- 4 grands objectifs : maintien de la compétitivité via la standardisation des process industriels, offre d’aciers de niche et de produits pour la transition énergétique, capitalisation sur les plateformes (Steligence, S-in Motion, Arthur, Dahiell…),

- réaction au marasme du marché européen : réductions de postes, fermeture de sites européens (7 en France), délocalisation en Inde avec triplement des capacités attendu en 2030,

- diversification prudente dans les produits finis avec l’achat de sites européens d’Italpannelli,

- innovation appuyée sur 12 centres de R&D et un portefeuille de près de 800 familles de brevets :

- Stratégie environnementale de neutralité totale en Europe en 2050 :  objectif probablement à réviser :

- arrêt de la décarbonation des aciéristes français et allemands en raison de la moindre rentabilité de l’acier décarboné dans un contexte hautement concurrentiel,

- Croissance de l’actif de qualité en mines de fer -plus de 4 Mds de tonnes de réserves prouvées et probables et renforcement au Libéria où est visé un doublement des capacités ;

- Situation financière solide : ratio d’endettement de 18% sur 49 Mds$ de capitaux propres, dette nette de 5,1 Mds$, autofinancement opérationnel de 4,9 Mds$ et liquidités supérieures à 12 Mds$.

Défis

- Marchés contrastés au 2ème trimestre : Europe, (30% du bénéfice d’exploitation) portée par la hausse des prix de vente et les réductions de coûts, Amérique du nord (19%) impactée par une activité atone, par les droits de douane et des problèmes de production au Mexique ;

- Capacité à compenser par les prix de vente la hausse des tarifs douaniers américains sur l’acier, les 14 % de chiffre d’affaires réalisés aux Etats-Unis provenant des sites canadiens, brésiliens et mexicains, l’acquisition à 100 % depuis juin de l’aciériste Alabama Calvert apportant un avantage stratégique ;

- Différences de marge entre divisions, les mines et les activités sidérurgiques en Amérique du nord et au Brésil étant les plus rentables, loin devant les européennes ;

- Incertitudes sur le niveau futur des investissements (10 Mds€ initialement prévus dont 2,5 Mds€ pour les aciéristes allemands) dans la décarbonation de sites assorties d’offres d’acier vert ;

- Anticipations 2025 :

- hausse des investissements industriels entre 4,5 et 5 Mds$, essentiellement au Brésil et contribution élevée au bénéfice d’exploitation des projets récents aux Etats-Unis, Brésil, Inde et Libéria, ainsi que des acquisitions récentes, Vallourec (participation minoritaire) et Italpanelli ;

- Dividende 2024 en hausse à 0,55 $, après paiement de 2 acomptes en juin et décembre.

