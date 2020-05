Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arcelormittal-Perte d'exploitation de $0,4 milliard au T1 Reuters • 07/05/2020 à 07:18









7 mai (Reuters) - ArcelorMittal SA MT.AS a fait état jeudi dans un communiqué: * D'UNE PERTE NETTE DE $1,1 MILLIARD AU T1 * D'UNE PERTE D'EXPLOITATION DE $0,4 MILLIARD AU T1 * D'UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE $14,84 MILLIARDS AU T1 Pour plus de détails, cliquez sur MT.AS (Bureau de Paris)

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +1.03% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam 0.00% ARCELORMITTAL XETRA +0.80% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl -1.18%