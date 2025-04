ArcelorMittal: nouveau programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 07/04/2025 à 10:01









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a officialisé lundi un nouveau programme de rachat d'actions dont le montant n'a pas été spécifié, mais qui devrait démarrer immédiatement.



Le numéro un mondial de l'acier précise que le plan sera mené à bien via le lancement de plusieurs tranches de rachat, devant être annoncées jusqu'en mai 2030.



La première tranche, qui doit porter sur un maximum de 10 millions d'euros, débutera avec effet immédiat.



Le sidérurgiste souligne que le montant total du programme dépendra du niveau de son flux de trésorerie disponible après dividende, sachant qu'il prévoit de reverser à ses actionnaires un minimum de 50% de son cash flow, mais qu'il sera aussi lié aux conditions de marché.



L'objectif de l'opération est de réduire son capital et, dans une moindre mesure, d'honorer les engagements existants relatifs à ses plans d'intéressement sur le long terme.





Valeurs associées ARCELORMITTAL 21,2300 EUR Euronext Amsterdam -6,68%