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ArcelorMittal lance la deuxième tranche de son programme de rachat d’actions pour 2025-2030
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 11:00

ArcelorMittal SA MT.LU :

* LANCE LA DEUXIÈME TRANCHE DE SON PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS POUR LA PÉRIODE 2025-2030

* LA DEUXIÈME TRANCHE PORTANT SUR UN MAXIMUM DE 10 MLNS D’ACTIONS DÉBUTERA IMMÉDIATEMENT

Texte original nGNE7xGzj9 Pour plus de détails, cliquez sur MT.LU

(Rédaction de Gdansk)

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