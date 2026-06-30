information fournie par Reuters • 30/06/2026 à 11:00

ArcelorMittal lance la deuxième tranche de son programme de rachat d’actions pour 2025-2030

ArcelorMittal SA MT.LU :

* LANCE LA DEUXIÈME TRANCHE DE SON PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS POUR LA PÉRIODE 2025-2030

* LA DEUXIÈME TRANCHE PORTANT SUR UN MAXIMUM DE 10 MLNS D’ACTIONS DÉBUTERA IMMÉDIATEMENT

Texte original nGNE7xGzj9 Pour plus de détails, cliquez sur MT.LU

(Rédaction de Gdansk)