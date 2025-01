ArcelorMittal: la production d'aciers longs cesse en AfSud information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 09:41









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a annoncé lundi qu'il avait décidé d'interrompre ses activités de production d'aciers longs en Afrique du Sud, confrontées à des conditions économiques jugées trop défavorables.



Dans un communiqué, le sidérurgiste justifie sa décision par l'afflux d'importations d'acier chinois bon marché dans le pays, mais aussi par le renchérissement des prix de l'énergie et des coûts logistiques.



'Les surcapacités persistantes sur le marché, aussi bien à l'échelle mondiale qu'au niveau local, ainsi que des prix de l'acier bien trop faibles à l'international ont exacerbé les difficultés structurelles de l'entité', explique le groupe.



Selon ses calculs, les importations d'acier à destination du pays se sont envolées de presque 50% depuis 2018, tandis que les exportations ont chuté de 40% dans le même temps.



ArcelorMittal South Africa, qui prévoit de mettre fin à la fabrication de produits longs d'ici à la fin du mois de janvier, indique que le taux d'utilisation de ses capacités n'atteignait plus que 50% face à la faiblesse actuelle du marché.



Cette décision est appelée à toucher environ 3500 postes directs et indirects, précise la société dans son communiqué.



Pour l'exercice 2024, la filiale sud-africaine du géant de l'acier s'attend à voir sa perte annuelle par action se creuser entre 5,48 et 6,21 rands, contre un manque à gagner de 3,52 rands en 2023.



Coté à la Bourse de Paris, le titre ArcelorMittal perdait 0,5% dans les premiers échanges lundi matin, à comparer avec un gain de l'ordre de 0,6% pour l'indice CAC 40.





Valeurs associées ARCELORMITTAL 21,46 EUR Euronext Amsterdam 0,00%