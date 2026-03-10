 Aller au contenu principal
Arcelormittal : îlot de retournement sur 43,3E
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 17:31

Arcelormittal rebondit vigoureusement sur les 43,3E (comblement du "gap" des 43,6E du 21 janvier), refranchit sa MM50 (47,8E) et va tenter de renouer avec 50E (ex-plancher du 13 février, re-testé ce 3 mars).
En cas de plafonnement sous 49,9E ("ligne de cou"), ce qui serait une indication négative, le titre pourrait corriger jusque vers 46,15E ("gap" du 9 mars) puis 43E (support à préserver).
Les objectifs suivants seraient 41,89E, le "gap" du 20 janvier (niveau qui coïncide avec la MM100) puis 39,82E, le "gap" du 6 janvier.

