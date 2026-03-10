Arcelormittal : îlot de retournement sur 43,3E
En cas de plafonnement sous 49,9E ("ligne de cou"), ce qui serait une indication négative, le titre pourrait corriger jusque vers 46,15E ("gap" du 9 mars) puis 43E (support à préserver).
Les objectifs suivants seraient 41,89E, le "gap" du 20 janvier (niveau qui coïncide avec la MM100) puis 39,82E, le "gap" du 6 janvier.
Valeurs associées
|49,460 EUR
|Euronext Amsterdam
|+7,43%
