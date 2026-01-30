ArcelorMittal et le Liberia signent un nouvel accord de développement minier à long terme
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 10:12
Cet accord consolide l'expansion minière à long terme d'ArcelorMittal et son engagement envers le Liberia. Il répond également à la volonté du gouvernement de rendre le corridor ferroviaire reliant Tokadeh à Buchanan accessible à plusieurs utilisateurs.
L'accord, parallèlement à l'inauguration récente de l'usine de concentration de minerai de fer d'ArcelorMittal à Tokadeh (comté de Nimba), souligne l'importance croissante du Liberia en tant que pôle stratégique et compétitif pour le développement minier en Afrique de l'Ouest.
"Cette usine de concentration ultramoderne est l'une des installations de valorisation du minerai de fer les plus grandes et les plus avancées technologiquement en Afrique", souligne le sidérurgiste mondial.
Le nouveau concentrateur constitue la pièce maîtresse du projet d'expansion de 1,8 milliard de dollars d'ArcelorMittal, portant l'investissement total de la société au Liberia à 3,5 MdsUSD, soit l'investissement direct étranger le plus important de l'économie libérienne de l'après-guerre.
Le projet d'expansion, qui touche à sa fin, permettra de voir les expéditions de minerai de fer passer des niveaux historiques d'environ 5 millions de tonnes par an (mtpa) à 20 mtpa en 2026, tout en améliorant la qualité du produit pour obtenir un minerai à plus haute teneur.
ArcelorMittal réalise également des études de faisabilité pour une nouvelle extension de ses actifs de minerai de fer au-delà de 20 mtpa.
En outre, l'accord prévoit un cadre de partage multi-utilisateurs concernant l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire : les autres utilisateurs souhaitant utiliser cette infrastructure seront tenus d'investir dans son extension afin de répondre à leurs propres besoins de transport.
ArcelorMittal procède actuellement à l'extension de la voie ferrée pour permettre le transport de jusqu'à 30 millions de tonnes de minerai de fer par an, dans l'éventualité où les études de faisabilité seraient concluantes et qu'une décision d'augmenter la production au-delà de 20 mtpa serait prise. Cette capacité ferroviaire spécifique sera réservée à l'usage d'ArcelorMittal.
Selon les termes de l'accord, ArcelorMittal versera 200 MUSD au gouvernement du Liberia pour certains droits acquis au titre de l'accord, notamment l'extension des droits miniers et l'accès réservé à la capacité ferroviaire dans laquelle le géant de la sidérurgie investit.
NDLR : Mineral Development Agreement (MDA) = cadre juridique qui définit les droits et obligations de la société minière et de l'Etat (taxes, infrastructures, durée de l'exploitation).
