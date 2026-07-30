ArcelorMittal-Ebitda légèrement au-dessus des attentes au T2

ArcelorMittal MT.LU a fait état jeudi d'un Ebitda légèrement au-dessus des attentes au deuxième trimestre de son exercice et a confirmé ses objectifs pour 2026 et au-delà.

Le géant de la sidérurgie a affiché un Ebitda de 2,06 milliards d'euros sur la période, alors que les analystes tablaient sur 2,04 milliards d'euros, selon un consensus partagé par le groupe.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)