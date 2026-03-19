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Arcelormittal : dévisse de -4% vers 43,5E, casse le support des 44,9E
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 09:07

Avec la soudaine flambée de 30% du gaz industriel (installations de South Pars partiellement détruites) Arcelormittal dévisse de -4% vers 43,5E et casse le support des 44,9E (du 16 mars) et menace celui des 43E (plancher intraday du 9 mars) ultime support à préserver).
Les objectifs suivants seraient 41,89E, le "gap" du 20 janvier (niveau qui coïncide avec la MM100) puis 39,82E, le "gap" du 6 janvier.

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ARCELORMITTAL
43,5900 EUR Euronext Amsterdam -4,39%
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