Arcelormittal : dévisse de -4% vers 43,5E, casse le support des 44,9E
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 09:07
Les objectifs suivants seraient 41,89E, le "gap" du 20 janvier (niveau qui coïncide avec la MM100) puis 39,82E, le "gap" du 6 janvier.
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