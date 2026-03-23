ArcelorMittal démarre la construction d'une aciérie en Inde
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 16:05
Ce site intégré produira 8,2 MTPA à faible coût pour soutenir la croissance à long terme d'ArcelorMittal sur un marché clé. Sa gamme de produits sidérurgiques de haute qualité et à valeur ajoutée renforcera l'ambition de l'Inde d'étendre la capacité de production nationale.
"Avec un excellent emplacement côtier et une connexion facile à l'un des gisements de minerai de fer les plus riches d'Inde, ce sera l'une des usines les plus abordables et les plus compétitives du pays", souligne le sidérurgiste.
Les activités de fabrication devraient commencer au 1er trimestre 2029, avec d'autres unités introduites progressivement au cours des trimestres suivants. L'investissement total est estimé à environ 7,5 à 8 MdsUSD, qui seront déployés de manière progressive.
Ce projet s'inscrit dans la stratégie d'ArcelorMittal visant à accroître sa présence en Inde, un marché clé avec une forte demande à long terme portée par les infrastructures, l'urbanisation et le développement industriel.
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