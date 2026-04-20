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Arcelormittal : consolide vers 51,5E, vers le test d'un soutien à 49,8E
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 10:18

Arcelormittal enchaine les échecs sous 53,1/53,5E et retombe vers 51,5E : le prochain objectif se dessine vers 49,8E (MM50) puis 47,15E ("gap" du 7 avril).
En cas de rechute plus impulsive, le titre retrouverait du soutien vers 45,3E, soit la MM100, puis 41,5E, support oblique moyen terme.

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