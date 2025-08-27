Arcelormittal : consolide vers 28,3E, enfonce les 28,3E
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 17:57
Le titre pourrait revenir combler les 'gap' des 27,12E du 6 août (niveau proche du support oblique moyen terme issu du plancher des 21,9E du 9 avril) et retracer le plancher des 26,5E du 4 juin.
Valeurs associées
|28,3700 EUR
|Euronext Amsterdam
|-1,73%
