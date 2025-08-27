Arcelormittal : consolide vers 28,3E, enfonce les 28,3E information fournie par Cercle Finance • 27/08/2025 à 17:57









(Zonebourse.com) - Alors que les droits de douanes de 50% frappant les exportations indiennes entrent en vigueur ce mercredi, Arcelormittal consolide vers 28,3E et enfonce le récent support des 28,3E

Le titre pourrait revenir combler les 'gap' des 27,12E du 6 août (niveau proche du support oblique moyen terme issu du plancher des 21,9E du 9 avril) et retracer le plancher des 26,5E du 4 juin.





Valeurs associées ARCELORMITTAL 28,3700 EUR Euronext Amsterdam -1,73%