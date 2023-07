Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal: cinq millions investis dans Char Technologies information fournie par Cercle Finance • 05/07/2023 à 12:32









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a annoncé mercredi avoir sélectionné l'entreprise canadienne Char Technologies dans le cadre de son programme d'accélération 'XCarb' destiné à accompagner les start-ups et soutenir sa décarbonation.



Le sidérurgiste indique que ce choix va se traduire par un investissement de cinq millions de dollars de la part de son fonds d'innovation dans cette société spécialisée dans la transformation de déchets à base de bois.



Char Technologies transforme des déchets organiques en gaz renouvelables et en biocarbones pour compenser les combustibles fossiles et réduire les émissions de gaz à effet de serre.



Lancé l'an dernier, le programme d'accélération 'XCarb' vise à identifier les meilleures entreprises et les idées les plus brillantes en matière de technologies de rupture en vue d'accélérer la décarbonation de l'industrie de l'acier.





