Arcelormittal : bondit vers 49,3E
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 12:26

Arcelormitta bondit vers 49,3E et atteint ainsi la zone des 50E pour la première fois depuis fin février 2012.
Le prochain objectif pourrait se situer vers 53E, le zénith testé la première semaine de février 2012.
En cas de repli, le titre devrait revenir combler le "gap" des 43,6E du 21 janvier puis celui des 41,89E du 20 janvier.

