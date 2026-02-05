 Aller au contenu principal
ArcelorMittal, BNP Paribas, Rubis.. les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -
information fournie par AOF 05/02/2026 à 09:12

(AOF) - Airbus

Airbus annonce avoir mené à bien, avec l'Agence de la science et de la technologie de la défense de Singapour (DSTA), une campagne pionnière de vol s'appuyant sur le système HTeaming sur une base aérienne de Singapour.

ArcelorMittal

ArcelorMittal dévoile, au titre de son exercice 2025, un BPA ajusté de 3,85 dollars, à comparer à 2,95 USD l'année précédente, malgré un EBITDA en retrait de plus de 7%, à 6,54 MdsUSD et des revenus en baisse de près de 2%, à 61,35 MdsUSD.

BNP Paribas

BNP Paribas dévoile un résultat net part du groupe de 2,97 milliards d'euros (MdsEUR) au titre du 4e trimestre 2025, en hausse de 28% en comparaison annuelle, ainsi qu'un résultat brut d'exploitation de 4,84 MdsEUR, en progression de 13,3%.

Eiffage

Eiffage Énergie Systèmes, au travers de sa filiale allemande Salvia, a acquis 100 % de la société HTW Engineers, bureau d'études spécialisé dans les corps d'état techniques.

Figeac Aero

Le sous-traitant aéronautique enregistre un chiffre d'affaires de 336,4 millions d'euros sur les neuf premiers mois de son exercice 2025/26, en hausse organique de 12,4%. Le groupe affiche ainsi un 19ème trimestre consécutif de croissance et atteint un nouveau sommet trimestriel.

GTT

Le spécialiste français des systèmes de confinement s'allie au chantier naval sud-coréen dans un projet de développement commun visant à optimiser la conception et l'efficacité énergétique des très grands éthaniers.

LightOn

En 2025, le chiffre d'affaires du spécialiste de l'IA générative à destination des entreprises et du secteur public atteint 1,7 MEUR, en hausse de 54% par rapport à 2024, traduisant une dynamique de croissance soutenue, principalement portée par le marché français.

Manitou

Manitou Group fait part du décès, survenu le 3 février à l'âge de 93 ans, de son président d'honneur Marcel Braud qui "a transformé l'entreprise familiale en une référence mondiale de la manutention, de l'élévation de personnes et du terrassement".

Mauna Kea

Mauna Kea a annoncé une nouvelle organisation commerciale pour accélérer sa croissance en dehors des Etats-Unis.

Rubis

Rubis annonce avoir conclu un bail exclusif d'une durée de cinq ans, renouvelable, pour exploiter les capacités de stockage bitume du terminal ATPC d'Anvers, premier terminal d'importation de bitume de la région, situé au nord-ouest de l'Europe.

Vinci

Le groupe de concessions et de travaux publics diffusera ses résultats annuels.

Wallix

L'éditeur de logiciels de cybersécurité signalera son chiffre d'affaires 2025.

Valeurs associées

AIRBUS
187,7600 EUR Euronext Paris -0,27%
ARCELORMITTAL
48,770 EUR Tradegate +2,98%
ARCELORMITTAL
48,7700 EUR Euronext Amsterdam +2,59%
ARCELORMITTAL
48,760 EUR XETRA +2,59%
ARCELORMITTAL
7,575 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
ARCELORMITTAL
47,370 EUR LSE Intl -0,62%
ARCELORMITTAL
55,6000 USD OTCBB +1,92%
ARCELORMITTAL
36,4200 EUR Sibe +3,14%
ARCELORMITTAL
48,7500 EUR Sibe +2,83%
BNP PARIBAS
93,4050 EUR Euronext Paris +2,72%
EIFFAGE
128,3000 EUR Euronext Paris -0,31%
FIGEAC AERO
10,6000 EUR Euronext Paris 0,00%
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
179,0000 EUR Euronext Paris -0,39%
MANITOU BF
22,5500 EUR Euronext Paris -2,38%
MAUNA KEA TECHNOLOGIES
0,1280 EUR Euronext Paris +2,24%
RUBIS
34,3800 EUR Euronext Paris -0,75%
VINCI
123,1500 EUR Euronext Paris -0,89%
WALLIX GROUP
28,8500 EUR Euronext Paris -0,35%
