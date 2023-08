Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal: BlackRock accroît sa participation information fournie par Cercle Finance • 25/08/2023 à 13:55









(CercleFinance.com) - La société BlackRock, numéro un mondial de la gestion d'actifs, a franchi en hausse le seuil de 5% des droits de vote d'ArcelorMittal, selon un avis financier diffusé vendredi.



En date du 23 août, BlackRock détenait 5,68% des droits de vote du sidérurgiste, à comparer avec une participation de tout juste 5% le 21 avril dernier.





Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate -0.02% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +0.68% ARCELORMITTAL LSE -100.00% ARCELORMITTAL XETRA +0.85% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl -2.19% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe +0.66%