 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ArcelorMittal augmente de 30% son BPA ajusté en 2025
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 09:05

ArcelorMittal dévoile, au titre de son exercice 2025, un BPA ajusté de 3,85 dollars, à comparer à 2,95 USD l'année précédente, malgré un EBITDA en retrait de plus de 7%, à 6,54 MdsUSD et des revenus en baisse de près de 2%, à 61,35 MdsUSD.

"Bien que confronté à des vents contraires significatifs en 2025, le groupe réalise une performance résiliente avec un EBITDA de 6,5 MdsUD, soutenu par des investissements stratégiques de croissance pour 0,7 MdUSD", estime le géant de la sidérurgie.

ArcelorMittal pointe un EBITDA par tonne en progression à 121 USD, soit plus du double de ses bas de cycle précédents, "reflétant une optimisation continue des actifs, une exposition de marché diversifiée et les fruits du plan d'investissements stratégiques".

Aussi, le groupe va proposer une augmentation de sa base de dividende annualisée à 0,60 USD par action en 2026, contre 0,55 USD l'année dernière, à distribuer en 4 paiements trimestriels à partir de mars prochain.

En termes de perspectives, ArcelorMittal anticipe une progression de 2% de la demande en acier dans le monde hors Chine en 2026, et projette des dépenses d'investissement de 4,5 à 5 MdsUSD cette année en soutien à la croissance.

Valeurs associées

ARCELORMITTAL
48,7400 EUR Euronext Amsterdam +2,52%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank