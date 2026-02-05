ArcelorMittal augmente de 30% son BPA ajusté en 2025
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 09:05
"Bien que confronté à des vents contraires significatifs en 2025, le groupe réalise une performance résiliente avec un EBITDA de 6,5 MdsUD, soutenu par des investissements stratégiques de croissance pour 0,7 MdUSD", estime le géant de la sidérurgie.
ArcelorMittal pointe un EBITDA par tonne en progression à 121 USD, soit plus du double de ses bas de cycle précédents, "reflétant une optimisation continue des actifs, une exposition de marché diversifiée et les fruits du plan d'investissements stratégiques".
Aussi, le groupe va proposer une augmentation de sa base de dividende annualisée à 0,60 USD par action en 2026, contre 0,55 USD l'année dernière, à distribuer en 4 paiements trimestriels à partir de mars prochain.
En termes de perspectives, ArcelorMittal anticipe une progression de 2% de la demande en acier dans le monde hors Chine en 2026, et projette des dépenses d'investissement de 4,5 à 5 MdsUSD cette année en soutien à la croissance.
Valeurs associées
|48,7400 EUR
|Euronext Amsterdam
|+2,52%
