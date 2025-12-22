 Aller au contenu principal
ArcelorMittal annonce trois nouveaux projets d'énergie renouvelable en Inde
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 08:40

ArcelorMittal SA MT.LU :

* ARCELORMITTAL ÉLARGIT SON PORTEFEUILLE DE PROJETS DANS LE DOMAINE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

* ARCELORMITTAL ANNONCE 3 PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE EN INDE, POUR UNE CAPACITÉ NOMINALE TOTALE DE 1 GW D'ÉNERGIE SOLAIRE ET ÉOLIENNE

* LE COÛT TOTAL DES INVESTISSEMENTS POUR LES TROIS PROJETS DEVRAIT S'ÉLEVER À $0,9 MD

* L'ÉLECTRICITÉ PRODUITE SERA FOURNIE À AMNS INDIA, LA COENTREPRISE SIDÉRURGIQUE INDIENNE DÉTENUE À 60% PAR ARCELORMITTAL ET À 40% PAR NIPPON STEEL

