ArcelorMittal annonce trois nouveaux projets d'énergie renouvelable en Inde

* ARCELORMITTAL ÉLARGIT SON PORTEFEUILLE DE PROJETS DANS LE DOMAINE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
* ARCELORMITTAL ANNONCE 3 PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE EN INDE, POUR UNE CAPACITÉ NOMINALE TOTALE DE 1 GW D'ÉNERGIE SOLAIRE ET ÉOLIENNE
* LE COÛT TOTAL DES INVESTISSEMENTS POUR LES TROIS PROJETS DEVRAIT S'ÉLEVER À $0,9 MD
* L'ÉLECTRICITÉ PRODUITE SERA FOURNIE À AMNS INDIA, LA COENTREPRISE SIDÉRURGIQUE INDIENNE DÉTENUE À 60% PAR ARCELORMITTAL ET À 40% PAR NIPPON STEEL
