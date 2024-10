ArcelorMittal : achat de la participation de 50% de Nippon Steel Corporation dans Calvert

(AOF) - ArcelorMittal a conclu un accord définitif d'achat d'actions avec Nippon Steel Corporation (NSC) en vertu duquel ArcelorMittal achètera la participation de 50% de NSC dans la Joint Venture AM/NS Calvert. "L'opération a été conclue à la demande de NSC pour répondre à des préoccupations d'ordre réglementaire dans le cadre de l'acquisition convenue de US Steel. L'opération est subordonnée à l'achèvement par NSC de l'acquisition en cours de US Steel, qui est soumise à diverses autres exigences réglementaires", explique le groupe sidérurgique mondial dans un communiqué.

Selon les termes de l'accord, ArcelorMittal paiera une contrepartie de 1 dollar pour la transaction. En outre, NSC injectera des liquidités et renoncera à des prêts de partenaires pour un montant estimé à environ 0,9 milliard de dollars.

"Il n'existe aucune assurance ou garantie que NSC achèvera son acquisition de US Steel. Si NSC n'achève pas son acquisition de US Steel, l'accord n'entrera pas en vigueur et l'entreprise commune AM/NS Calvert se poursuivra", explique ArcelorMittal.