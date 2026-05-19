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ArcelorMittal
information fournie par AOF 19/05/2026 à 08:23

(Zonebourse.com) - Le sidérurgiste a annoncé a annoncé la vente de 23,9 millions actions Vallourec, représentant environ 10% du capital social en circulation du spécialiste des solutions tubulaires premiums, au prix d'offre de 24 euros par titre, générant un produit brut d'environ 667 millions de dollars américains. La transaction a été réalisée dans le cadre d'un processus de constitution accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels. ArcelorMittal précise que cette opération reflète son approche disciplinée en matière d'allocation de capital et de gestion de portefeuille. Le produit de la vente sera restitué aux actionnaires d'ArcelorMittal via le programme de rachat d'actions en cours.

A l'issue de cette transaction, le sidérurgiste conservera environ 17,3% du capital social de Vallourec et continuera d'occuper un siège au conseil d'administration. En outre, la société a accepté une période de conservation sur sa participation restante dans Vallourec pendant 90 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison, sous réserve des exceptions d'usage.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 19/05/2026 à 08:23:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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