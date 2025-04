ArcelorMital: 1er trimestre 'robuste', mais discours prudent information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 10:11









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a fait état mercredi de résultats de premier trimestre meilleurs que prévu, mais les incertitudes sur le commerce mondial le conduisent à adopter un discours prudent qui était mal accueilli en Bourse.



Le premier sidérurgiste mondial a annoncé ce matin avoir enregistré un chiffre d'affaires de 14,8 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année, contre 16,3 milliards de dollars sur la même période de 2024.



Son Ebitda ressort lui aussi en baisse, à 1,58 milliard contre 1,97 milliard un an plus tôt, tout en dépassant le consensus qui s'était établi à 1,55 milliard.



A 805 millions de dollars, soit 1,05 dollar par action, le bénéfice net s'inscrit également au-dessus des attentes des analystes qui anticipaient 504 millions, ou 0,66 dollar par titre.



Dans un communiqué, Aditya Mittal, le directeur général de l'aciériste, salue les marges 'robustes' dégagée par son entreprise au vu du contexte géopolitique actuel, avec un Ebitda qui ressort à 116 dollars la tonne.



S'agissant des perspectives du groupe, celui-ci estime néanmoins qu'un certain degré de prudence est justifié à court terme au vu de l'incertitude entourant la question des droits de douane, qui pourrait selon lui provoquer de nouvelles turbulences économiques si elles n'était pas rapidement résolues.



Le titre coté sur Euronext Amsterdam et Paris perdait plus de 4% mercredi en début de séance dans le sillage de ces annonces.





