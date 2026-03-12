 Aller au contenu principal
Arcelor Mittal : ricoche sous la résistance des 49,5E
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 13:45

Arcelor Mittal : ricoche sous la résistance des 49,5E et pourrait venir refermer le "gap" des 46,14E du 9 mars.
A partir de là, soit le titre rechute vers le "gap" des 39,82E du 6 janvier, soit il rebondit vers 55E pour former la 2ème "épaule" d'une "E/T/E" de séquence 55,2/56,9E/55E....
En cas de rechute ultérieure sous 43E, le titre pourrait corriger jusque vers 41E (MM100).

