Arcelor Mittal : ricoche sous la résistance des 49,5E
12/03/2026
A partir de là, soit le titre rechute vers le "gap" des 39,82E du 6 janvier, soit il rebondit vers 55E pour former la 2ème "épaule" d'une "E/T/E" de séquence 55,2/56,9E/55E....
En cas de rechute ultérieure sous 43E, le titre pourrait corriger jusque vers 41E (MM100).
