Arcellx atteint un niveau record après l'accord de Gilead pour une acquisition pouvant atteindre 7,8 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

23 février - ** Les actions de la société Arcellx ACLX.O , spécialisée dans le développement de thérapies anticancéreuses, ont bondi de 77,5 % pour atteindre leurplus haut niveau historique de 113,81 dollars

** Arcellx est en voie de réaliser la plus forte hausse en pourcentage et devrait ajouter environ 2,87 milliards de dollars à la valeur du marché, si les gains se maintiennent

** Gilead Sciences GILD.O dit qu'il achètera ACLX pour une valeur implicite de 7,8 milliards de dollars ** "Arcellx représente une adéquation stratégique évidente pour les activités de Gilead, simplifiant ce qui était un partenariat de longue date et de plus en plus complexe avant un lancement commercial critique pour la société", a déclaré l'analyste de BMO Capital Markets

** L'offre comprend 115 dollars par action en espèces et un droit à valeur conditionnelle de 5 dollars par action

** Les actions de GILD ont baissé de 1%

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action ACLX avait chuté de 1,7 % depuis le début de l'année