Arcelik déclare que les transactions relatives à l'acquisition des activités de Whirlpool dans la région MENA ont été conclues

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
ARÇELİK ARCLK.IS :
* A DIT LUNDI DES TRANSACTIONS IMPLIQUANT LE PARTENARIAT DE WHIRLPOOL CORP. ET LES ACTIVITES EUROPEENNES D'ARÇELIK SOUS LE CONTROLE D'ARÇELIK ET L'ACQUISITION DES ACTIVITES DE WHIRLPOOL CORP. A MENA SONT CLOTUREES
* SUITE À LA RÉALISATION DES CONDITIONS DE CLÔTURE STIPULÉES DANS L'ACCORD, LE 1ER AVRIL, LA TOTALITÉ DU CAPITAL SOCIAL DE WHIRLPOOL EUROPE HOLDING BV (WHIRLPOOL EUROPE), QUI DÉTIENT TOUTES LES FILIALES DE PRODUCTION, DE VENTE ET DE MARKETING DE WHIRLPOOL CORPORATION EN EUROPE, A ÉTÉ TRANSFÉRÉE PAR VOIE D'APPORT EN NATURE À BEKO EUROPE, OÙ LES ACTIONS DES FILIALES EUROPÉENNES D'ARÇELIK ONT ÉTÉ TRANSFÉRÉES, 75 % DU CAPITAL DE BEKO EUROPE ÉTANT ALLOUÉS À BEKO B.V. ET 25 % À WHIRLPOOL EMEM ET ARÇELIK. ET 25 % À WHIRLPOOL EMEA
* APRÈS LA CLÔTURE, LA STRUCTURE DÉFINITIVE DU PARTENARIAT SERA DÉTERMINÉE SUR LA BASE DES ÉTATS FINANCIERS DE CLÔTURE QUI SERONT PRÉPARÉS DANS UN DÉLAI MAXIMUM DE 90 JOURS, APRÈS LA FINALISATION DES AJUSTEMENTS DE L'ENDETTEMENT NET ET DU FONDS DE ROULEMENT NET.
* LES PARTIES EFFECTUERONT DES PAIEMENTS EN ESPÈCES À BEKO EUROPE D'UN MONTANT MAXIMUM DE 30 MILLIONS D'EUROS (SI NÉCESSAIRE) POUR GARANTIR QUE LE RATIO DE PARTENARIAT RESTE LE MÊME QUE CELUI DÉTERMINÉ PAR LES ÉTATS FINANCIERS DE CLÔTURE FINALISÉS
* AU CAS OÙ UN PAIEMENT DÉPASSANT LE MONTANT PRÉDÉTERMINÉ SERAIT NÉCESSAIRE POUR MAINTENIR LE RATIO DE PARTENARIAT, LES PARTIES ONT LE DROIT D'EFFECTUER CE PAIEMENT OU D'ACCEPTER UN NOUVEAU RATIO DE PARTENARIAT
* LE CHIFFRE D'AFFAIRES NET CONSOLIDÉ DES FILIALES D'ARÇELIK FAISANT L'OBJET DE LA TRANSACTION À LA FIN DE 2023 EST D'ENVIRON 2,4 MILLIARDS D'EUROS
* LE CHIFFRE D'AFFAIRES NET CONSOLIDÉ DES FILIALES EUROPÉENNES DE WHIRLPOOL FAISANT L'OBJET DE LA TRANSACTION À LA FIN DE 2023 EST D'ENVIRON 3 MILLIARDS D'EUROS, SUR LA BASE D'INFORMATIONS FINANCIÈRES NON CONFIRMÉES
* TOUTES LES ACTIONS DE DEUX FILIALES DE WHIRLPOOL CORPORATION, À SAVOIR WHIRLPOOL MEEA DMCC ET WHIRLPOOL MAROC S.A R.L., OPÉRANT SUR LE MARCHÉ MENA AUX ÉMIRATS ARABES UNIS ET AU MAROC, RESPECTIVEMENT, AINSI QUE LES ACTIVITÉS DE WHIRLPOOL DANS LA RÉGION MENA, ONT ÉTÉ ACQUISES PAR BEKO B.V. LE 1ER AVRIL, SUIVANT LES PROCEDURES DE CLOTURE DEFINIES DANS L'ACCORD D'ACHAT D'ACTIONS DANS LA REGION MENA
* LE MONTANT DE LA TRANSACTION, ESTIMÉ À 20 MILLIONS D'EUROS SOUS RÉSERVE D'AJUSTEMENTS DE L'ENDETTEMENT NET ET DU FONDS DE ROULEMENT NET SUR LA BASE DES ÉTATS FINANCIERS DE CLÔTURE, A ÉTÉ CALCULÉ À 38 MILLIONS D'EUROS, EN TENANT COMPTE DE L'IMPACT DES INFORMATIONS FINANCIÈRES ACTUELLES SUR LA POSITION DE TRÉSORERIE NETTE; ET
* CE MONTANT A ÉTÉ PAYÉ À WHIRLPOOL EMEA LE 1ER AVRIL 2024
* CE MONTANT FERA ÉGALEMENT L'OBJET D'AJUSTEMENTS ULTÉRIEURS SUR LA BASE DES ÉTATS FINANCIERS DE CLÔTURE FINALISÉS
* LE CHIFFRE D'AFFAIRES NET CONSOLIDÉ DES FILIALES DE WHIRLPOOL ACQUISES DANS LE CADRE DE LA TRANSACTION MENA EST ESTIMÉ À ENVIRON 121 MILLIONS D'EUROS POUR L'ANNÉE 2023.
Texte source pour Workspace:
Autres informations sur la société: ARCLK.IS
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