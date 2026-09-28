Arcadis renforce sa collaboration avec Autodesk

Arcadis annonce renforcer sa collaboration avec Autodesk afin d'accélérer l'utilisation de l'intelligence artificielle, des données connectées et des flux de travail numériques dans les environnements bâtis et naturels, pour "créer de la valeur partagée et soutenir le succès à long terme des deux entreprises".

Cette collaboration associe l'expertise sectorielle d'Arcadis en matière de conception, d'ingénierie, de développement durable et de réalisation de projets à la plateforme Design and Make d'Autodesk et à Autodesk AI, notamment Autodesk Assistant, qui comprend la géométrie, l'intention technique et l'historique du projet.

Il s'agit d'un accélérateur de la stratégie d'Arcadis en matière d'IA, de données et de connaissances, qui aide l'entreprise à intégrer son savoir-faire, ses normes et son expérience client dans les flux de travail numériques au coeur des processus décisionnels des projets, explique la société néerlandaise.

Arcadis associe ses propres capacités liées au Model Context Protocol (MCP) à Autodesk Assistant, une approche flexible qui permet d'intégrer les connaissances, les normes et les recommandations d'Arcadis dans des flux de travail basés sur l'IA, tout en conservant l'entière maîtrise de ce qu'elle développe.

Selon elle, ses initiatives existantes en matière d'IA et d'automatisation permettent déjà de réaliser des gains d'efficacité mesurables. A titre d'exemple, l'automatisation a permis de réduire la durée des contrôles qualité de cinq jours à environ une demi-journée, ce qui démontre son potentiel pour favoriser une exécution plus rapide des projets.