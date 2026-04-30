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Arcadis en tête de cette journée de résultats, Technip et Stellantis en bas du classement
information fournie par AOF 30/04/2026 à 09:48

(Zonebourse.com) - La pluie de résultats sur les marchés européens profite à Arcadis, Magnum, Delivery Hero et d'autres alors qu'elle fait plonger Technip, Crédit Agricole et Stellantis. Munich Re fait la tête à mère nature et Universal stagne.

Actions en hausse

Arcadis ( 12%), Magnum Ice Cream ( 11%), United Utilities Group ( 11%), Delivery Hero ( 5%), Kion Group ( 5%), Capgemini ( 4%) et Aperam ( 4%) : publient des résultats très bien accueillis par les marchés, marqués par une forte croissance organique et des carnets de commandes solides.

Kerry group ( 3%), Engie ( 2%), Repsol ( 2%), ArcelorMittal ( 1%) et DHL ( 1%) : publient des résultats plutôt bien accueillis, soulignant une résilience opérationnelle malgré un environnement macro économique volatil.

Actions en baisse

Technip Energies (-9%) : la société fait état de résultats inférieurs aux attentes et abaisse ses prévisions pour l'exercice 2026. La direction invoque les tensions persistantes au Moyen-Orient comme raison d'un ralentissement sur l'exécution des projets.

Stellantis (-7%) : malgré des résultats en hausse par rapport au 3 premiers mois de 2025, le Free cash flow évolue toujours en territoire négatif à -1,9 MdsEUR. Le marché a mal accueilli la nouvelle.

Crédit agricole (-5%) : les résultats progressent pour la banque française avec un produit net bancaire en hausse de 0,9%. Ce qui inquiète le marché est ici le ratio de solvabilité qui s'établit à 11,4% contre 11,9% anticipé par le crédit agricole.

Munich Re (-4%) : l'assurance des assurances souffre d'une nature relativement clémente. La fédération allemande des assurances a annoncé que les sinistres causés par les catastrophes naturelles ont fortement diminué en 2025. Bonne nouvelle pour nous mais moins pour les compagnies d'assurances qui perdent du terrain à la suite de cette annonce.

Universal Music Group (-6%) : le leader mondial du divertissement musical fait état d'un chiffre d'affaires inchangé sur un an au titre du premier trimestre. UMG a dans la foulée annoncé son intention de céder sa participation dans Spotify pour financer son programme de rachat d'actions.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 30/04/2026 à 09:48:00.

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