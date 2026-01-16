Arbutus Biopharma perd du terrain après que l'Europe a révoqué un brevet essentiel

16 janvier - ** Les actions d'Arbutus Biopharma ABUS.O chutent de 16% à 3,93 dollars

** L'Office européen des brevets a révoqué le brevet clé '254 d'Arbutus après les contestations de Moderna MRNA.O et de Merck MRK.N .

** Arbutus a déclaré qu'elle n'était pas d'accord avec le résultat et qu'elle prévoyait de faire appel une fois que la décision écrite sera rendue

** Arbutus déclare que la décision est basée sur une règle de "matière ajoutée" spécifique à l'OEB et prévient que les résultats de son litige plus large restent incertains

** Les analystes de Jefferies ont qualifié la révocation de "décevante" et ont déclaré que l'annulation en appel serait "légèrement plus difficile cette fois-ci"

** ABUS détient le brevet '254, un brevet sur le rapport molaire des LNP pour les nanoparticules lipidiques

** Genevant, copropriété d'Arbutus et du fabricant de médicaments Roivant ROIV.O , revendique le brevet dans le cadre d'un litige

** La décision a une incidence sur certaines des actions en justice intentées par Arbutus et Genevant contre Moderna en Europe, mais n'a pas d'incidence sur leurs actions en justice aux États-Unis, au Japon, au Canada ou sur les affaires du Tribunal unifié des brevets qui n'impliquent pas ce brevet

** ABUS a augmenté de 46 % en 2025