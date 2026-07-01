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Arbor Realty, une société d'investissement immobilier hypothécaire, recule après avoir émis des obligations convertibles pour un montant de 325 millions de dollars
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 13:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juillet - ** Arbor Realty Trust ( ABR.N ), une société d'investissement immobilier spécialisée dans les prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux, a vu son cours reculer de 1,3 % à 5,35 dollars avant l'ouverture de la bourse, après avoir finalisé une levée de fonds ** ABR, société basée à Uniondale, dans l'État de New York, a annoncé mardi en fin de journée le prix d'une émission privée de 325 millions de dollars d'obligations convertibles à 6,25 % arrivant à échéance en 2029

** Le montant de l’émission a été porté de 300 millions de dollars; le prix de conversion initial de 6,10 dollars représente une prime de 12,5 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action, à 5,42 dollars

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour rembourser intégralement 270 millions de dollars d’obligations de premier rang à 4,50 % arrivant à échéance le 1er septembre 2026, et d’affecter le solde à des fins générales

** Elle utilisera également 102,7 millions de dollars pour racheter ses propres actions dans le cadre d’opérations à terme prépayées visant à faciliter la couverture des investisseurs détenant les obligations convertibles

** Jusqu'à mardi, l'action ABR a reculé de 30 % depuis le début de l'année; sa capitalisation boursière s'élève à 1 milliard de dollars

** Sur les 5 analystes couvrant le titre, 1 recommande "d'acheter", 1 recommande de "conserver" et 3 recommandent de "vendre"; l'objectif de cours médian est de 8 dollars, selon les données de LSEG

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ARBOR RLTY REIT
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